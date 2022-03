Door de zomertijd worden meer wilde dieren aangereden: ‘Pas je snelheid aan’

Veel mensen moeten echt even wennen aan dat uurtje eerder opstaan, maar voor dieren kan de zomer- of wintertijd zelfs levensgevaarlijk zijn. Boswachter Michael uit het Nationaal Park Zuid-Kennemerland waarschuwt alle automobilisten dan ook om langzamer te rijden. Ook zijn collega uit Ede, Victor Nuijten ziet het gevaar voor de dieren: ,,Wij veranderen onze biologische klok, maar dieren niet. Dat levert meer aanrijdingen op met herten, reeën en vooral zwijnen. De zwijnen zoeken in de bermen, vlak langs de weg, naar voedsel en worden nu vaker aangereden.”



De Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) herkent het probleem en ziet een landelijke stijging van het aantal wildaanrijdingen in de eerste dagen na de invoering van de zomertijd. Met name in de schemertijd zijn er significant meer ongelukken. Om hoeveel extra aanrijdingen het precies gaat, is niet bekend bij de stichting. Daar wordt onderzoek naar gedaan.