Door Europa met Edwin Winkels: dag 1, van Den Haag naar het Belgische Kerkhoven

VIDEO Fel debat over racisme en slavernij­ver­le­den, Wilders ziet ‘een hysterisch discrimina­tie­vi­rus’

20:04 Het kabinet moet excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden en het daardoor veroorzaakte leed. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie pleiten daar vanmiddag tijdens het racismedebat in de Tweede Kamer voor. Het debat is fel. PVV-leider Wilders vindt dat er na het coronavirus ‘een hysterisch discriminatievirus’ over de wereld gaat.