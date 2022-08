Door gemeentes te overvallen met vluchtelingen zal het draagvlak onder de bevolking slinken

Kabinet moet zuiniger zijn op draagvlak asielbe­leid

Dat het kabinet naar onorthodoxe maatregelen grijpt om asielzoekers niet op straat te laten slapen, is te verdedigen. Maar dat omwonenden van een hotel in Albergen dat voor dat doel is opgekocht in opstand komen, is al net zo goed te begrijpen. Het kabinet moet dwangmaatregelen dan ook niet te lichtvaardig nemen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

19:00