Door heel het land politie-invallen om wapenhandel

De politie heeft vanmorgen op veertien plekken in het land invallen gedaan rond een groot onderzoek naar wapenhandel. Onder meer in Capelle aan den IJssel, Zeist en Den Haag deed de politie onderzoek. Daarbij zijn meerdere mensen opgepakt.

Het onderzoek wordt gedaan door de politie Eenheid Rotterdam in samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. Een woordvoerder van het OM meldt dat de acties succesvol verlopen, maar wil over de ‘opbrengsten’ nog geen enkele mededeling doen. ,,Vanmiddag is er een persconferentie’’, aldus de zegsman.

Tot op heden zijn rond de vijftien invallen gedaan, onder meer in Den Haag en op een woonwagenkamp in Zeist. Het OM wil niet bevestigen dat het in Den Haag ook om woonwagenkampen gaat. Bij de inval in Zeist zou zeker één verdachte zijn aangehouden. Volgens de woordvoerder van het OM gaan de acties vanochtend voorlopig nog door.

Netwerk

Quote Er was een heel leger aan politiemen­sen op de been Getuige van de politie-inval in Capelle. De invallen zijn een voortvloeisel uit een al veel langer onderzoek naar de handel in wapens. Volgens een bron rond het onderzoek is sprake van een netwerk waarvan de bron in Zeist ‘moet worden gezocht’. Het OM zegt daar niks over.



De inval in Capelle ging gepaard met een grote knal. Meerdere omwonenden zaten door de klap rechtop in bed. ,,Mijn dochter werd er wakker van en moest huilen’’, reageert één van de buurtbewoners. ,,Mijn man, die de deur uit ging naar zijn werk, heeft haar gerustgesteld en bij mij in bed gelegd.’’

De klap ‘klonk als een explosie’ waarmee de voordeur uit de woning werd geblazen. ,,Er was een heel leger aan politiemensen op de been’’, meldt een getuige. ,,Agenten liepen met een trap om aan de achterkant over de schutting te klimmen.’’

Het is niet de eerste keer dat de politie bij de bewuste woning aan de Operalaan een inval deed. ,,Een paar jaar geleden gebeurde dat ook al bij die mensen’’, herinnert een van de omwonenden zich. ,,Alleen toen was het om zes uur, een uurtje later dus.’’