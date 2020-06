Door hoosbuien lijkt droogte even vergeten, maar problemen zijn nog lang niet voorbij

Met een opblaas-eenhoorn drijven door de straten van Tilburg, terwijl even verderop de putdeksels omhoog schieten. Filmpjes van hoosbuien, en dan vooral van de gevolgen, gingen afgelopen dagen het internet over. De droogte lijkt eventjes vergeten. En wie naar de grafieken van het neerslagtekort kijkt, ziet dat het ook de goede kant op gaat. Met een neerslagtekort van 162 millimeter is het inmiddels weer natter dan in 1976. En daarmee is 2020 weer even van die koppositie als droogste jaar ooit af.