‘Door Kim Kardashian ga ik als Zwarte Piet de hele wereld over’

Rookbommen gegooid bij intocht Sint in Den Bosch: 'Schaam je kapot!’

17:17 Demonstranten voor en tegen zwarte piet lieten vandaag luidkeels van zich horen tijdens de intocht van Sinterklaas in Den Bosch en zorgden voor een grimmige sfeer. Pro-pietengroepen scandeerden ‘Schaam je kapot!’ naar het Kick Out Zwarte Piet-vak en er werden rookbommen gegooid. In de Brabantse hoofdstad zijn een paar honderd agenten op de been, onder wie leden van de Mobiele Eenheid. Er is één aanhouding verricht toen iemand een steen naar een politiebus gooide