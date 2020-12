‘Door politie doodgeschoten Duitse influencer had psychose door drugsgebruik’

De Duitse influencer Sammy Seewald die in augustus door de politie werd neergeschoten in een binnentuin in Slotervaart, had cannabis gebruikt en was waarschijnlijk onder invloed. ‘Het heeft er alle schijn van dat hij in een psychose verkeerde.’

Dat zegt Seewalds advocaat Richard Korver in de Volkskrant. Toxicologisch onderzoek dat na zijn dood is uitgevoerd op het lichaam van Sammy Seewald moet uitwijzen welke middelen hij precies had gebruikt, maar volgens Korver heeft de jongen waarschijnlijk een coffeeshop bezocht. Zijn moeder Justine zegt dat haar 23-jarige zoon geen drugsgebruiker was, maar zijn bezoek aan Amsterdam waarschijnlijk aangegrepen heeft om te experimenteren met cannabis.

Mes tegen zijn keel

Op 13 augustus werd Seewald door de politie aangetroffen in Slotervaart, in verwarde toestand, half ontkleed en met een mes tegen zijn keel. Toen de politie hem probeerde aan te houden, ontstond een worsteling, stak hij om zich heen, raakte een agent in het kogelwerende vest, waarna hij met drie kogels van dichtbij werd neergeschoten. Hij overleefde zijn aanhouding niet.

Volgens zijn ouders is hun zoon ‘geëxecuteerd’ door de Amsterdamse politie. ,,Dit was een patiënt, geen verdachte. Een jongen met een mes met een lemmet van slechts 7 centimeter. Het heeft er alle schijn van dat hij in een psychose verkeerde,” zegt Korver in de Volkskrant. Volgens moeder Justine zou de Amsterdamse politie, vanwege de vele drugstoeristen in de stad beter getraind moeten zijn in de omgang met verwarde mensen.

Het Openbaar Ministerie buigt zich momenteel over de vraag of de agenten die geschoten hebben vervolgd moeten worden. Seewald, op Instagram bekend onder de naam Sammy Baker, wist met foto’s van zijn afgetrainde lichaam zeker 170.000 volgers te verzamelen. Zijn familie is een campagne gestart tegen onnodig politiegeweld.

