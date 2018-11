Door wandelaar gevonden botresten zijn van mens

In het bos tussen Hummelo en Toldijk komt tegenwoordig nooit iemand meer, vertellen buren. Maar dinsdagmiddag dus wel als Vervelde – ,,Ik ben een natuurmens”– het bos in wandelt, op zoek naar de fazanten. In een hoek achterin het bosje stuit hij op iets anders. ,,Dat bot heb ik opgepakt en naast mijn onderbeen gehouden”, vertelt Vervelde beeldend. ,,Nét zolang. ‘Dat is een menselijk bot’, concludeerde ik.”



Dan ziet hij een dijbeen en een bekken. Als hij nog verder kijkt ziet hij onder een struik iets dat op een hoofd lijkt. ,,Met een stok draai ik het om en zie dat het een schedel is”, zegt de inwoner van Hummelo. ,,Half verweerd. Toen werd het tijd om op te stappen, vond ik. Niet dat ik bang was. Maar ik moest de politie bellen.”



Terwijl de politie die hele dag niet wil bevestigen dat het om menselijke resten gaat, vertelt Vervelde bij diverse media over zijn vondst. Daarnaast levert een zoektocht op internet naar vermiste personen in de omgeving van Hummelo al snel een naam op: Ger Homma. Hij verdween in 2010 op 60-jarige leeftijd uit een opvangtehuis voor dak- en thuislozen.