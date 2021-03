Door zelftests verliezen we grip op de pandemie, vreest grote speler U-Diagnostics: RIVM geeft ze gelijk

COLUMN Bianca van Viruswaar­heid moest en zou stemmen zonder mondkapje: wat zál ze ervan genoten hebben

23 maart Of ik op de foto wil, voor een campagne ‘om nog even vol te houden’. We worden uitgeknepen als een sappige sinaasappel, we zitten al bij de schil maar we moeten toch nog even door. Foto’s met allerlei Amersfoorters komen online en op die grote, digitale borden in de stad. Die zijn neergezet voor de verkiezingen maar ze blijven nog even staan.