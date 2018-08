Doorbraak: festival kan ook zonder massale politie-inzet

De CAO-actie van de politie bij het feest met 70.000 danceliefhebbers was niet als veiligheidsexperiment bedoeld. Maar nu het festival in Hilvarenbeek zonder de inzet van opgeteld 300 agenten gemoedelijk is verlopen, zet dat de voorzitter van de grootste politievakbond ACP wel aan het denken: ,,Is die grote inzet eigenlijk wel nodig?'', zegt hij tegen deze website. ,,Evenementen zijn een enorme aanslag op onze schaarse capaciteit.''



Al maanden liggen de vakbonden overhoop met de korpsleiding en het kabinet over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. De gezamenlijke bonden verwierpen een voorstel voor 7 procent extra salaris tot en met 2020, ze willen behalve een 'goed loonbod' ook verlaging van de werkdruk.



Speciale protestacties - zoals bij het dancefestival - moeten die betere voorwaarden helpen forceren. Maar tegelijkertijd zorgen de bonden zo ook voor een mogelijke opening in de capaciteitsdiscussie. Burgemeester Ryan Palmen van het Decibeldorp in Brabant sprak zondag van de 'rustigste editie' ooit. Beveiligers van de organisatie bewaakten de orde binnen de poorten, gemeentehandhavers hielden toezicht daarbuiten. De politie bleef grotendeels weg. Dus Palmen bekijkt of dat volgend jaar weer kan: ,,We moeten op de omstandigheden letten, maar we hebben nu gezien dat 't kan.''