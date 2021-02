Doorbraak na aangestoken brand in GGD-teststraat op Urk: twee nieuwe arrestaties

Nabestaan­den treinka­pers in hoger beroep: ‘Waarheid wordt toegedekt’

15 februari Nabestaanden van twee omgekomen Molukse treinkapers zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse staat de waarheid over de gewelddadige beëindiging van de gijzeling in de doofpot heeft gestopt. Vandaag gingen ze in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Die oordeelde eerder dat de mariniers destijds niet onrechtmatig gehandeld hadden.