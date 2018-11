Doortrekken A15 op de tocht na uitspraak Europees Hof

Zwaarst getroffen Groningers in aardbe­vings­ge­bied verliezen hoop

8:50 Groningers die wonen in het aardbevingsgebied zijn de moed aan het verliezen dat het ooit nog goed gaat komen met hun huizen. Ook is er veel wantrouwen tegenover de overheid, en wordt er vermoed dat er in Den Haag met dubbele agenda's wordt gewerkt. ,,Ik geloof pas dat er iets gebeurt als er hier een aannemer mijn schade aan het herstellen is.”