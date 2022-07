Dordts chemiebedrijf DuPont aansprakelijk voor miskramen oud-medewerkers door oplosmiddel

Het bedrijf produceerde tussen 1964 en 2004 lycragarens. Dat wordt onder meer gebruikt voor sportkleding. De bewuste fabriek werd in 2004 verkocht en twee jaar daarna gesloten. Bij het maken van lycra gebruikte het bedrijf DMAc als oplosmiddel. Dat is echter zeer schadelijk voor de gezondheid.

Volgens de rechter deed DuPont veel te weinig om de schadelijke blootstelling te voorkomen. Zo werd te weinig gedaan om de hoeveelheid DMAc in de lucht te beperken, terwijl de medewerksters geruime tijd zelfs koffie moesten drinken in de ruimte waar de garens uit lagen te dampen. Ook verzuimde het bedrijf om te voorkomen dat medewerkers huidcontact hadden met lycragaren. Hoewel daarin nog oplosmiddel zat, kreeg het personeel geen handschoenen en mocht het met blote armen werken. De rechter tilt daar zwaar om, omdat dergelijke regels niet veel geld hoeven te kosten.

Gebrekkige informatie over schade voor embryo

Volgens de rechter had het bedrijf zijn medewerkers ook beter moeten informeren over de mogelijke schadelijke gevolgen, vooral voor de vruchtbaarheid en ongeboren kinderen: ,,Dan hadden zij kunnen besluiten hun werkzaamheden te staken.’’ Volgens de rechter verzuimde het bedrijf zelfs directe vragen van het personeel te beantwoorden. Zeker drie van de vijftien vrouwen verloren een kindje terwijl ze in dienst van DuPont waren.

Met deze uitspraak is de zaak nog lang niet ten einde. DuPont kan in hoger beroep gaan. Het bedrijf reageerde verrast op het vonnis. ,,We denken dat we voldoende voor onze mensen hebben gedaan, maar daar denkt de rechter anders over‘’’, aldus woordvoerder Willem Buitelaar: ,,Maar we moeten het vonnis nog bestuderen.’’ Bovendien moet nog vastgesteld worden hoe groot de schade is die de medewerkster geleden hebben.