Dossiers van 300.000 verdachten van collaboratie in 2025 openbaar

,,Het CABR is het grootste en meest geraadpleegde oorlogsarchief in Nederland. Maar het is nu beperkt openbaar. Wie iemand wil zoeken moet kunnen bewijzen dat deze persoon overleden is, of toestemming hebben van de betrokkene. Op 1 januari 2025 worden die beperkingen opgeheven op grond van de nieuwe Archiefwet. Dat betekent dat een onderzoeker toegang heeft tot alle stukken. Als iemand straks via de website zoekt op namen van bijvoorbeeld verraden of omgekomen familieleden, komt de naam van een mogelijke verrader vanzelf tevoorschijn. Dat kan grote gevolgen hebben voor de familie van een collaborateur, maar ook voor geschiedschrijving over de oorlog”, aldus Klijn.

Oorlog voor de Rechter is al in gesprek met belangengroepen zoals kinderen van NSB’ers. Klijn: ,,We zijn na 1 januari 2025 natuurlijk ook gebonden aan de privacywetgeving. Zoiets als dit is nog nooit eerder gedaan, we moeten dus uitvinden waar de balans ligt. Als we de oorlog als moreel ijkpunt beschouwen, moeten we er alles van weten en ook de daderverhalen kennen. Alleen dan kunnen we begrijpen wat er is gebeurd en waarom. Maar er zijn nog collaborateurs in leven en zeker kinderen van hen. Het is belangrijk dat we een publiek debat voeren over hoe we nu en later omgaan met dit soort beladen archieven.”