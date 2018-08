Douane heeft nooit een zending voor omstreden Krimbrug tegengehouden

In het Europees Parlement maakt men zich zorgen. De EU stelt vaker sancties in, maar die verliezen zo hun kracht. ,,De geloofwaardigheid staat op het spel’’, zegt Europarlementariër van D66 Marietje Schaake. Zo leverden Belgen eerder verboden bestanddelen van chemische wapens aan Syrië.



De douane heeft de afgelopen maanden bij in totaal ‘tien tot twintig’ in Nederland gevestigde bedrijven een onderzoek uitgevoerd naar betrokkenheid bij de bouw van de omstreden brug tussen Rusland en de Krim, zo meldt de Gelderlander.



Dat is inclusief de zeven bedrijven waarvan al eerder bekend werd gemaakt dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen loopt. Het onderzoek werd ingesteld na publicaties in de Gelderlander.