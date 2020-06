Douane onderschept vijfhonderd zendingen met illegale ‘coronageneesmiddelen’

De zendingen zijn in beslag genomen. De Inspectie waarschuwt vandaag om geen illegale receptplichtige geneesmiddelen via internet te bestellen.

Het bestellen van receptgeneesmiddelen bij malafide verkopers op internet is risicovol, meldt de inspectie vandaag. De medicijnen kunnen gevaarlijke verontreinigingen bevatten of de verkeerde dosering van de werkzame stof. Ook is het risicovol omdat er geen arts is die zicht heeft op de risico’s van het gebruik, bijvoorbeeld in combinatie met andere geneesmiddelen of bijwerkingen. Betrouwbare aanbieders zullen nooit receptplichtige medicijnen verstrekken zonder een recept, benadrukt de inspectie.