Douane te slim voor sluwe Kim

Buurt schrikt van schietpar­tij in Arnhem: ‘Ik hoorde drie schoten en daarna ‘help ik ga dood!’’

25 februari Bij een schietpartij in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd is een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel met een traumaheli naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn nog voortvluchtig. De schrik bij bewoners van de wijk zit er goed in.