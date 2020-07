Douaniers onwel na openen koffer met pesticiden, stuiten op een miljoen aan valse euro’s

De koffer, een ‘gewone reiskoffer’ aldus de marechaussee, werd gisteravond als verdacht aangemerkt door de douane. De koffer werd in beslag genomen en in een nabijgelegen kantoorgebouw geopend, waarna de vijf medewerkers van de douane direct onwel werden. Volgens de marechaussee kregen ze last van hun ogen, luchtwegen en huid. Het onderzoek is meteen na het openen van de koffer overgedragen aan de marechaussee.

Het gebouw is afgezet en experts van defensie en de veiligheidsdienst zijn ter plaatste gekomen. De vijf medewerkers zijn onderzocht en naar huis gestuurd. Uit onderzoek blijkt dat er in de koffer de stof dimethoaat zat, een insecticide die in Europa verboden is.

Volledig scherm Vijf personen zijn onwel geworden in het Douane gebouw aan de Evert van der Beekstraat op Schiphol. © Michel van Bergen

In beslag genomen

Daarnaast werd er in de koffer ‘zeker een miljoen euro aan valse bankbiljetten aangetroffen’, meldt de marechaussee. Op dit moment wordt de inhoud verder onderzocht op andere schadelijke stoffen. Het nepgeld is in beslag genomen.

