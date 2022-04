Douche je korter of zet je de verwarming lager vanwege de oorlog in Oekraïne?

Bij de overheid zelf is de thermostaat in ongeveer tweehonderd kantoorpanden al met twee graden omlaag gegaan . ,,Als je ziet wat in Oekraïne gebeurt en dat wij kunnen bijdragen door de verwarming iets lager te zetten, dan lijkt me dat een kleine moeite’’. zegt FNV-teamleider rijk Remko Mast.

We zijn benieuwd of je die oproep volgt. Minder je inmiddels vanwege de oorlog je energieverbruik? Staat bij jou de thermostaat ook al wat lager of douch je korter? In samenwerking met Opiniemeters hebben we een aantal vragen opgesteld.