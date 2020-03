Dove Machiel (26) protesteerde tijdens journaal: ‘Gebarentolk essentieel bij coronacrisis’

Hij zag het busje van de NOS staan en toen kwam het idee ineens op. Al langere tijd was hij gefrustreerd over de gebrekkige nieuwsvoorzieningen voor doven en slechthorenden in Nederland. Dit was een uitgelezen kans. Ouwerkerk zocht een bord, krabbelde er snel een tekst op en schoof zonder er echt over na te denken op de achtergrond het beeld in. ,,Het was echt een spontane actie op eigen initiatief,’’ zegt hij een dag later.



De tekst op het bord, overigens niet goed leesbaar voor de kijker, had betrekking op de gebrekkige communicatie van de NPO richting doven en slechthorenden. Ouwerkerk: ,,Ik had een simpele boodschap: zet een gebarentolk in bij een crisissituatie.’’