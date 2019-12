DPG-baas: Alleen jammer dat we LINDA. er niet bij krijgen

Erik Roddenhof moet er ook om gniffelen. Om de strip van Fokke en Sukke die verscheen na het overnamenieuws van DPG Media (voorheen De Persgroep, uitgever van onder andere deze krant). Vraagt Fokke aan Sukke: ‘Weet je wie er nog wél tijdschriften koopt tegenwoordig?’ Sukke: ‘De Persgroep’. Roddenhof vrolijk:,, Ik snap dit soort sarcasme best, maar vergeet niet: we hoorden hetzelfde toen we kranten overnamen en die kranten verkopen we nog altijd massaal: op papier en digitaal.’’



Ook de tijdschriften van Sanoma zullen nog jaren en jaren lezers aan zich binden, is de stellige overtuiging van Roddenhof, sinds 2017 ceo. ,,Het gaat om ijzersterke merken als Libelle, Margriet en Donald Duck die enorm geliefd zijn, maar die zichzelf nog wel moeten transformeren in aantrekkelijke digitale magazines, zodat ze nieuwe, andere groepen lezers trekken. Gezinnen, dertigers, veertigers. En ja, we denken dat het kan, omdat het ons met onze nieuwsmedia ook gelukt is.’’



Er is nog een andere, minstens zo belangrijke reden voor de overname en dat is de overweldigende wereldwijde macht van Google en Facebook. ,,Die trekken tegenwoordig zo’n twee derde van alle advertenties in Nederland naar zich toe. Willen wij met hen concurreren, moeten ook wij adverteerders een groot bereik bieden, moeten we blijven groeien.’’