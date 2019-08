Draagster nikab tegen de richtlijnen in uit de bus gezet in Limburg

,,Het klopt dat er gisteravond een buschauffeur in Stein een passagier die een nikab droeg heeft verzocht de bus te verlaten. Dit is niet conform de richtlijnen zoals die door de ov-bedrijven zijn gecommuniceerd met alle medewerkers. We zullen dit intern nogmaals onder de aandacht brengen bij onze medewerkers‘’, aldus een woordvoerder.

Ruzies

Het is sinds kort verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen, onder meer in het openbaar vervoer. Diverse bedrijven en lokale overheden hebben echter aangegeven het verbod niet te zullen handhaven. Het incident in Stein is voor zover bekend het eerste geval waarbij een vrouw in een nikab uit de bus is gezet.