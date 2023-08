Drama op de Veluwe: bruidegom overlijdt dag voor bruiloft bij crash met eigen trouwauto

UPDATE Nog steeds drukte op Europese wegen, Brennerpas geblok­keerd door klimaatac­ti­vis­ten

Op meerdere wegen naar populaire vakantiebestemmingen in Europa is het zaterdag rond 17.00 uur nog steeds erg druk. Volgens een woordvoerder van de ANWB zijn files minder lang dan eerder op de dag, maar is het drukker dan vorige week zaterdag. Vooral in Italië en Frankrijk moeten mensen rekening houden met files.