Drama op vakantiepark na vondst dode bewoner, personeel van slag: 'Dit hoop je nooit mee te maken’

De politie kreeg vanochtend een melding binnen over een gevonden dode man in het park in Nieuwediep, een piepklein dorpje (circa 265 inwoners) in de gemeente Aa en Hunze. Gewaarschuwde agenten hebben nog tevergeefs geprobeerd hem te reanimeren. De doodsoorzaak is nog niet bekend, maar volgens de parkeigenaar wijzen de eerste geluiden ‘een richting op die je normaal alleen op televisie of in de krant ziet’. ,,Je denkt altijd: dit maak ik nooit mee in mijn leven. Maar nu is het voor heel veel betrokkenen van dit park toch echt werkelijkheid geworden. Heel verdrietig.”