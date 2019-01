Drama voor pompeigenaar na overval in laatste week: ‘Triest dat het na 44 jaar zo moet eindigen’

‘Sancties tegen Iran zijn vooral een sterk diploma­tiek signaal’

22:11 De Europese Unie heeft sancties opgelegd tegen het Iraanse Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid en twee hoge functionarissen van de dienst op de terreurlijst geplaatst. Een stevige maatregel, want onze relaties met Iran zijn best goed. En dat willen we zo houden.