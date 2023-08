Dramatische dood in Italië van huisarts Bert ter Horst (60) schokt Harderwijk: ‘Hij was zo’n lieve man’

Niet drie maar twee uur en ‘verkeerde’ locatie aangegeven: student eist herkansin­gen bij hoogste rechter

Een student van de TU Delft eist dat hij zijn twee gemiste tentamens van begin dit jaar voor 1 september mag herkansen. Het eerste tentamen in januari kon hij niet volbrengen omdat er niet voldoende tijd was. Er stond aanvankelijk drie uur voor gepland, het bleken er in de praktijk slechts twee te zijn. Een maand later kwam hij te laat omdat er onduidelijkheid was over de locatie.