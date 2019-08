Dream or Donate-oprichter houdt uitverkoop: van sportwagen tot bronzen gorilla

Op Marktplaats prijst Mastenbroek, die zich nu bedient van de naam Broer Rasta, onder meer zijn Fisker Karma sportwagen voor 30.000 euro aan met de wervende tekst: ‘Wil jij in stijl overal aankomen? De hele dag gefotografeerd worden omdat je zo’n toffe auto hebt? De mooiste auto die er bestaat nu voor een wel hele goede prijs.’



De in ongenade geraakte internetondernemer plaatste de advertentie op 20 augustus, een week voordat zijn website en bedrijf werden opgeheven. Op diezelfde dag plaatste Mastenbroek nog een reeks advertenties waarin hij designmeubels en prijzige interieuraccessoires aanbiedt. Waaronder een bronzen gorilla op ware grootte, waar hij 2200 euro voor vraagt, een bronzen zeemeermin en antieke stoelen. Bijna alle spullen staan in zijn grote woonboerderij in Witharen, die hij anderhalf jaar geleden kocht.



Dream or Donate, dat in Zwolle gevestigd was, verdween eerder deze week van de radar. Mastenbroek zegt in een verklaring dat de site werd gehackt en dat hij daarna afgeperst werd door de internetcriminelen. Om daaraan te ontkomen zag hij maar één uitweg: zijn bedrijf en site opheffen. Hij belooft iedereen terug te betalen, maar gedupeerden kunnen geen contact met hem krijgen.