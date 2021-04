Dreigbrief voor omstreden kerk: ‘Tijdens zondagsdienst ontploft er een explosief’

UPDATE/VIDEO Mieraskerk drukbe­zocht op Goede Vrijdag: ‘God heeft mens niet geschapen om afstand te houden’

3 april De achterban van de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel beleeft vanavond een op voorhand roerige Goede Vrijdag. De kerk was vanavond goed gevuld, zij het onder toeziend oog van twee agenten. Die politiebeveiliging is er na dreigementen om de kerk in brand te steken. Afgelopen week raakte het gebouw al beschadigd na een vuurwerkexplosie.