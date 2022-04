Dreigende situatie bij winkelcentrum De Ridderhof: agenten in kogelwerende vesten, helikopter boven de stad

Agenten lopen rond in kogelwerende vesten en er vliegt een politiehelikopter boven de stad. ‘Naar aanleiding van een melding via alarmnummer 112 zijn wij aanwezig in de omgeving’, meldt de politie op Twitter.

Getuigen melden dat er bij iedere in- en uitgang van het winkelcentrum politie staat. Ook in de parkeergarage zouden agenten in kogelwerende vesten rondlopen. Volgens Robert Grootenhuijs, voorzitter en mede-eigenaar van winkelcentrum De Ridderhof, is er ‘niks aan de hand’. ,,De politie is er puur uit voorzorg voor als de melding serieus zou zijn. De Ridderhof is open en er lopen hier gewoon mensen.”