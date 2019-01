‘Dreiging’ bij Nijmeegse kerk, straat afgesloten

Hond Buddy vluchtte voor het geknal met Nieuwjaar maar is toch teruggevon­den

19:10 Ze kan nauwelijks onder woorden brengen hoe opgelucht ze is. Laura Lambers heeft haar Friese stabij Buddy (1) terug. Wandelaar Thea Meinderink vond de hond zondag in de buurt van de Kolenmieten in Geerdijk (Overijssel). Het dier was op oudejaarsavond in Den Ham op de vlucht geslagen voor vuurwerk. „Ik ben echt heel blij.”