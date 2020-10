Drents verpleeghuis verliest 13 bewoners aan corona: ‘Meest dramatische gebeurtenis ooit’

Familie van aan corona overleden bewoner verpleeg­huis De Omloop in Norg: 'Zaterdag reden we nog op de duofiets'

7 oktober Jan Thijs is een van de inmiddels dertien overleden coronapatiënten in verpleeghuis De Omloop in Norg. ,,Dinsdag hoorden we dat hij corona had. Een week later overleed hij”, zegt zoon Pieter Thijs.