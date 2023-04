Drentse verpleegkundige verdacht van betrokkenheid bij dood van meerdere coronapatiënten in ziekenhuis

Met videoEen 30-jarige verpleegkundige uit de gemeente Noordenveld (Drenthe) is opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van meerdere patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, waar hij werkte. Het gaat in alle gevallen om coronapatiënten, aldus het Openbaar Ministerie.

De man is afgelopen maandag aangehouden. De man was in die tijd verpleegkundige in het ziekenhuis, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Onduidelijk is om hoeveel sterfgevallen het gaat. Het Openbaar Ministerie wil daar alleen over zeggen dat het om meerdere patiënten gaat.

De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Aan hem zijn beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij voorlopig alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Direct betrokkenen in deze zaak zijn al op de hoogte gesteld.

,,De aanhouding heeft ons geschokt”, laat de raad van bestuur van het ziekenhuis, waar 1800 mensen werken, weten. Het bestuur spreekt van een ‘ernstige verdenking’ tegen een individuele medewerker.

Melding gemaakt

Het strafrechtelijk onderzoek begon na een aangifte van het ziekenhuis. ‘Het verdere onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Dit vraagt grote zorgvuldigheid’, stelt het Openbaar Ministerie.

Volgens het WZA kwam er een melding binnen die aanleiding was ‘om onmiddellijk stappen te ondernemen’. ,,We waarderen het dat de melder zorgen en informatie met ons heeft gedeeld. We hebben de melding direct serieus genomen en de noodzakelijke stappen gezet. Een eerste belangrijke stap was het op non-actief stellen van de medewerker die onderwerp van de melding is. Op die manier kon het gedrag uit de melding niet worden voortgezet.”

Na intern onderzoek is melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die weer de politie inschakelde. De politie en het OM begrijpen dat de aanhouding vragen oproept. ‘Vanwege de aan verdachte opgelegde beperkingen kunnen we op dit moment echter niet meer informatie delen. Daarnaast zou dit het onderzoek kunnen schaden.’

Ook het WZA zegt bewust weinig informatie te delen. ,,Wel hebben we oog voor het welzijn van onze medewerkers en eventueel betrokken patiënten of nabestaanden. De komende tijd richten wij ons, samen met de politie, vooral op het verzamelen van feiten.”

Het ziekenhuis heeft een telefoonnummer geopend voor patiënten met vragen. Ook is een document online gezet met veelgestelde vragen en antwoorden.

