Drie coronapatiënten minder op intensive care: 'Zal nog iets verder dalen’

Gevolg van vaker thuiswer­ken: kwart miljoen minder verkeers­boe­tes

15:18 Veel wegen waren afgelopen weken uitgestorven en dat is ook goed terug te zien in het aantal verkeersboetes. In de eerste vier maanden van 2020 ging bijna een kwart miljoen minder mensen op de bon in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Boetes voor mobiel bellen gingen wel fors omhoog.