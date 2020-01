Drie doden bij woningbrand in Duiven: recherche doet onderzoek

Even na 08.00 uur werd groot alarm geslagen bij het huis, nadat een voorbijganger de brand had opgemerkt. Buren hebben nog geprobeerd de bewoners te wekken. De brandweer rukte massaal uit met vier bluswagens en een hoogwerker. Ook een traumahelikopter kwam in actie.



Omstanders melden dat de brandweer rond 08.30 uur iemand uit de woning heeft gehaald en dat nog werd gezocht naar andere personen die mogelijk in de woning aanwezig waren. De politie meldde binnen een half uur het overlijden van de twee slachtoffers. Om 10.00 uur is een derde persoon in het huis gevonden.



De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. Buurtbewoners wordt geadviseerd binnen te blijven. De oorzaak van de brand in de vrijstaande woning in het Duivense buitengebied is niet bekend. De politie brengt via Facebook de familie en nabestaanden haar medeleven over. Er wordt onderzoek naar de oorzaak gedaan.



De politie verwacht niet meer slachtoffers in de woning aan te zullen treffen. Over de identiteit van de overledenen kan men nog niets zeggen, ook niet of het om de bewoners gaat. Volgens een buurman zou er een echtpaar in het getroffen pand wonen. De weinige omstanders worden op afstand gehouden.