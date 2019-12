Drie gewonden bij schietpartij in centrum Breda: twee verdachten aangehouden

Volgens de eerste berichten van de politie is er nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd in de Reigerstraat. De schietpartij vond vermoedelijk rond 01.30 uur plaats buiten de uitgaansgelegenheden De Graanbeurs of De Kapitein, op straat. Eén van de slachtoffers werd geraakt in zijn voet, de ander in zijn knie. Waar de derde werd geraakt, is onbekend.



De drie gewonden werden behandeld in ambulances en zijn daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Twee van de slachtoffers zijn vermoedelijk portiers.



De politie wist even verderop een 35-jarige man uit Hilvarenbeek op te pakken. Omstanders konden een tweede verdachte goed omschrijven en na een korte zoektocht werd ook deze 33-jarige man uit Breda aangehouden. Er was even sprake van een derde verdachte maar die bleek er niets mee te maken te hebben. De twee andere mannen zitten vast. De politie weet nog niet wat de aanleiding was van het conflict.