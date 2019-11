Drie gewonden na steekpartij in Haagse winkelstraat: ‘mensen vielen neer in de paniek’

Wat er precies heeft plaatsgevonden bij het warenhuis is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van warenhuis Hudson's Bay was de steekpartij voor de winkel, niet in de winkel. ,,Er zijn geen personeelsleden van ons bij betrokken.‘’

Er is veel politie aanwezig in de Haagse binnenstad. Ook cirkelt een politiehelikopter boven het centrum. De politie zoekt naar een licht getinte man tussen de 45 en 50 jaar oud. De man draagt een zwarte sjaal en grijs joggingpak.



Omdat het Black Friday is, zijn er veel mensen in de straat aanwezig. Zij worden gevraagd op afstand te blijven van de winkel. Veiligheidsdiensten hebben een groot gedeelte van het winkelgebied afgezet om onderzoek te doen. Naast de Hudson's Bay is er ook een afzetlint voor kledingwinkel Guess gezet.

Ooggetuigen zagen de paniek

De Westlandse Maud en Priscilla waren in de Stradivarius aan het winkelen toen er plotseling een enorme paniek uitbrak. De twee hebben de steekpartij niet zelf gezien, alleen de chaos die volgde. ,,We waren boven aan het afrekenen en zagen ineens allemaal mensen naar boven rennen. Er werd van alles geroepen, dat er was gestoken en dat er was geschoten. Mensen waren aan het huilen.”

Een stel dat door de Grote Marktstraat liep, zag plotseling een grote menigte op zich af komen rennen. ,,Mensen vielen gewoon neer in de paniek.”

Verslaggeefster Maaike Kraaijeveld doet live verslag

Volledig scherm Meerdere gewonden werden uit het pand van de Hudson's Bay gehaald © Jos van Leeuwen

Volledig scherm De politie heeft een ruime afzetting gemaakt © Regio 15