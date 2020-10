Drie goede doelen gezamenlijk langs de deur: ‘Dit mag gerust een unieke actie worden genoemd’

De gezamenlijke collecte mag gerust een unieke actie worden genoemd, stelt directeur Jan-Willem Förch van ReumaNederland. Zijn fonds was half maart het eerste goede doel dat de collecteweek door de lockdown zag vervallen. Nog vele anderen volgden de maanden erna, waaronder de Hartstichting en het Longfonds. ,,Het was een ongelooflijke domper”, blikt Förch terug. ,,Normaal halen onze 40.000 vrijwilligers circa 2,5 tot 3 miljoen euro voor ons op. Dat geld liepen we door corona allemaal mis.”

Voor het Longfonds en de Hartstichting geldt ongeveer hetzelfde. De Hartstichting is zo'n 3 miljoen euro misgelopen en het Longfonds circa 2 miljoen. Probleem voor de goede doelen: ze draaien op donaties en de afgelaste collecteweken zijn in de praktijk nauwelijks in te halen. De goede doelen hebben met Stichting Collecteplan afgesproken welk goede doel welke week mag collecteren. ,,Al met al zit het collecterooster vrijwel het hele jaar vol”, zegt Diena Halbertsma, directeur van het Longfonds.

Verdeelsleutel

Eigenlijk resteerde er slechts één geschikte inhaalperiode: de herfstvakantie. ReumaNederland overwoog eventjes die week te claimen, maar dat voelde niet goed stelt Förch. ,,We hebben daarop voorgesteld om een gezamenlijke collecte met de Hartstichting, Longfonds en andere getroffen goede doelen te doen.”

Het resultaat is inderdaad een bijzondere samenwerking. Onder de noemer ‘wij bundelen onze bussen’ lopen tienduizenden vrijwilligers van de drie organisaties gedurende de twee herfstvakantieweken (de periode 12-24 oktober) met één gezamenlijke collectebus. ,,De opbrengst splitten we vervolgens in drieën”, zegt Halbertsma. Dat gebeurt via een bepaalde verdeelsleutel, leidraad daarvoor is de collecteopbrengst van iedere organisatie de afgelopen jaren. ,,We waren daar echter zo uit.”

Henk Kippers is één van de mensen die in Hengelo namens de Hartstichting, Longfonds en ReumaNederland langs de deuren gaat komende herfstvakantie.

Eén collectebus voor drie goede doelen klinkt overigens gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ieder goede doel bezit zijn eigen collecteorganisatie met tienduizenden vrijwilligers. ,,Elke organisatie werkt weer net anders, bijvoorbeeld hoe het collectegebied wordt opgedeeld of hoe vrijwilligers worden geworven”, zegt directeur Förch van ReumaNederland. ,,We moesten voorkomen dat je in, zeg, Beverwijk drie keer collectanten werft en Emmen vergeet.” Uiteindelijk kreeg in elke gemeente één goed doel de lead.

Domper

De vraag is uiteraard of met de gezamenlijke collecte de gederfde inkomsten van het voorjaar gecompenseerd worden. Nederlanders zullen niet ineens drie keer zoveel geld in de bus stoppen, realiseren Förch en Halbertsma zich. Het weer om zich heen grijpende coronavirus zorgt voor een nieuwe domper.

De goede doelen hebben in Stichting Collecteplan afgesproken niet te collecteren in gebieden met veel coronabesmettingen. In de praktijk wordt in gemeenten met meer dan 186 coronabesmettingen op 100.000 inwoners niet ingezameld. Dat betekent dat de drie in slechts 60 procent van Nederland kunnen collecteren. Met name de grote steden in onder meer de Randstad zijn daardoor uitgesloten. ,,Onze goede doelen staan voor een gezonder Nederland”, zegt directeur Halbertsma van Longfonds. ,,We willen geen risico nemen voor onze vrijwilligers en de mensen thuis.”

Ondanks de tegenvaller zien de drie het glas liever halfvol. ,,In landelijke gebieden geven mensen doorgaans ook vaker en meer dan in de grote steden”, zegt Förch. ,,We hopen samen toch enkele miljoenen euro's te kunnen binnenhalen.” ReumaNederland, de Hartstichting en Longfonds beklemtonen dat het collecteren volledig veilig is. De bus wordt netjes voor de deur op de grond neergezet, de collectant houdt afstand. Verder wordt de collectebus goed gereinigd en blijven vrijwilligers met coronasymptomen thuis.

De drie goede doelen hopen samen enkele miljoenen op te halen.

Belangrijk werk

Om de unieke collecte onder de aandacht te brengen starten de drie goede doelen komende week een landelijke reclamecampagne op de radio en in lokale media. ,,We hopen dat mensen in gebieden waar onze collectanten niet komen alsnog doneren. Dat kan via onze site inhaalcollecte.nl.”

Met welke boodschap worden de tienduizenden vrijwilligers op pad gestuurd? Förch en Halbertsma willen benadrukken dat de drie doelen heel zinvol werk doen voor een gezonder Nederland. ,,Deze coronatijd bewijst weer eens hoe belangrijk het is om patiënten en wetenschappelijk onderzoek te steunen.” Beiden roepen Nederland op gul te geven. ,,Het is best zuur dat wij als gezondheidsfondsen nu veel minder donaties ontvangen, terwijl veel van ons werk mede door corona belangrijker dan ooit is”, zegt Halbertsma.

