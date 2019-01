Drie huizen onbewoonbaar na grote brand in Gorinchem

De brand brak rond 01:45 uur door een nog onbekende oorzaak uit op de zolderverdieping van één van de woningen. ,,We werden wakker van kabaal en dachten even dat er ruzie was op straat’’, stelden buurtbewoners. ,,Toen we door het slaapkamerraam naar buiten keken, zagen we metershoge vlammen.’’

Ineke van Heumen woont direct naast het huis waar de brand uitbrak en werd gewekt door haar buren. ,,Die bleven maar roepen en op de deur staan bonken’’, stelt ze. ,,Gelukkig maar, want ik ben een beetje doof. Toen ik wakker werd, rook ik meteen dat het goed mis was. En ben ik naar buiten gegaan. De buurman was toen ook al uit zijn huis.’’

Straat afgezet

De brandweer schaalde de brand vrijwel onmiddellijk op naar ‘groot’ en GRIP 1. Dat betekent dat er met veel materieel werd uitgerukt. Politie, ambulance en netbeheerder Stedin kwamen ter plekke, de straat in de Gorcumse Lingewijk werd afgezet. ,,Bij een woningbrand moet je altijd snel ter plaatse zijn om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere woningen. Hier was er bovendien nog eens sprake van een krappe straat met veel oudere huizen’’, aldus brandweerwoordvoerder Jolanda Muntz. Rond 03:00 uur was de brand onder controle.

De bewoners van in totaal vijf huizen werden geëvacueerd. Eén van hen werd ter plekke door ambulancepersoneel behandeld voor het inademen van rook, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Ook Van Heumen kwam met de schrik vrij. Zij werd ’s nachts opgevangen door overburen, samen met hondjes Paco en Jeanine en poes Floortje. ,,Mijn andere kat Zorro is nog zoek. Daar maak ik me wel zorgen over.’’

Burgemeester

Ook andere bewoners kregen onderdak aangeboden door buren. Zijn konden bovendien terecht in het nabijgelegen buurtcentrum De Bogerd. Burgemeester Reinie Melissant ging daar ‘s nachts op bezoek. ,,Het is heel mooi om te zien hoe buren er voor elkaar zijn op dit soort momenten.’’