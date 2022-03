Drie jaar cel geëist voor brandstichting in asielzoekerscentrum Sneek

De verdachte had volgens de officier van justitie midden in de nacht zijn matras in brand gestoken, wat een enorme rookontwikkeling tot gevolg had. Zijn slaapkamer bevond zich in een woonunit met twee woonlagen waar doorgaans honderd mensen verblijven. ,,Een dergelijke brand kan snel om zich heen slaan met mogelijk dodelijke gevolgen”, aldus de officier. ,,Hij is rustig weggewandeld bij de brand en heeft niemand gewaarschuwd.”



De verdachte zou voorafgaand aan de brand diverse goederen, waaronder een koelkast en een televisie, uit het raam hebben gegooid. Volgens getuigen was hij onder invloed van alcohol en mogelijk ook drugs.