Drie jaar cel voor man, die zielige verhalen verzon om vluchtelingen aan verblijfsvergunning te helpen

,,Door mensen als Farad K. worden die procedures steeds strenger en ingewikkelder en verdwijnt het draagvlak onder de bevolking om mensen te helpen’’, zei de rechtbank. Het Openbaar Ministerie vond bijna honderd dossiers in het Eindhovense kantoor van de 56-jarige K. van mensen die hij ‘begeleidde’ bij hun asielaanvraag. Dat kwam neer, zo zag de rechtbank, op het veelal verzinnen van verhalen waar de IND niet omheen kon. Meestal werd gekozen tussen een ‘lesbienne of christendom-scenario’. De aanvrager zou gevaar lopen wegens zijn of haar geaardheid of religie.

Honderd euro per uur

Volgens de man zelf waren de verhalen vrijwel allemaal waar en hielp hij uit medelijden. De rechtbank spreekt van winstbejag: hij vroeg honderd euro per uur of vierduizend euro per zaak. Officier van justitie Ingrid Masselink had dan ook naast vier jaar cel om teruggave van een kwart miljoen euro gevraagd. Daar ging de rechtbank niet mee akkoord. Dat bedrag was gebaseerd op de bijna honderd contracten die de man had. Maar de strafzaak draaide om vijftien mensen en één geval was niet bewezen. Daarmee komt zijn winst op iets meer dan 17.000 euro. Dat geld moet hij terugbetalen.



De gevangenisstraf gaat, zoals Masselink eiste, direct in. Na de drie jaar cel mag K. vijf jaar lang niet werken binnen het vreemdelingenrecht. De man liet zich gelaten wegvoeren door de politie. De officier van justitie overweegt in hoger beroep te gaan, omdat ze wil dat K. meer van zijn winst terugbetaalt.