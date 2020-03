Drie jongens (14) opgepakt voor betrokkenheid bij steekpartij Groningen

Kabinet niet van plan minderjari­ge vluchtelin­gen op te halen

17:32 Het kabinet is niet van plan minderjarige vluchtelingen die zonder familie vastzitten in kampen in Griekenland, naar Nederland te halen. Dat zegt minister-president Mark Rutte. Verscheidene steden, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, zouden bereid zijn eventueel kinderen op te nemen.