Drie kisten met oefenwapens vallen uit politiebus en zijn spoorloos

‘Tiendui­zen­den mensen staan mogelijk onterecht in gezichten­da­ta­ba­se’

5:21 De politie gebruikt foto’s van meer dan 1,3 miljoen personen voor gezichtsherkenning, maar heeft geen idee welke mensen terecht in de gezichtendatabase staan. Dat meldt NU.nl na onderzoek. De politie erkent dat over tienduizenden mensen stevige twijfel bestaat of zij terecht in de gezichtendatabase staan.