Drie mannen vast vanwege overval op meesteroplichter Ari Olivier

15-jarig meisje aangerand in volle treincoupé

17:54 Een 15-jarig meisje is aangerand in de trein van Emmen naar Coevorden. Ze zat in een coupé met meerdere mensen toen er een man bij haar kwam zitten. Hij probeerde haar te zoenen en greep haar vast, ook in haar kruis. Toen ze uitstapte volgde hij haar en randde hij haar in de fietsenstalling weer aan.