Drie mensen opgepakt vanwege levensgevaarlijke mensensmokkel met opblaasbootjes over Kanaal

In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn drie mensen gearresteerd vanwege het leveren van opblaasbootjes waarmee smokkelaars mensen het Kanaal laten oversteken. In Glasgow werd gisteren een 33-jarige vrouw uit Londen opgepakt. Dat gebeurde nadat afgelopen woensdag de Nederlandse marechaussee in ons lans al twee Britse mannen had opgepakt in dezelfde zaak.

Het drietal wordt ervan verdacht de bootjes te leveren voor een levensgevaarlijke oversteek over het drukbevaren Kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De Engelse politie bracht vandaag het bericht over de arrestatie van de vrouw naar buiten. Een woordvoerder van de Nederlandse marechaussee bevestigt het bericht en ook dat er al twee mensen in Nederland waren opgepakt, maar wil verder in verband met het onderzoek nog weinig kwijt. Komende week wordt waarschijnlijk meer bekend over de arrestaties.

Het tweetal dat in Nederland is opgepakt, een 33-jarige man uit de Londense wijk Hammersmith en een 28-jarige man zonder vaste woonplaats, zitten in hechtenis. De vrouw in Engeland is ook verdachte, maar zij is na verhoor weer vrijgelaten. Ook werd in Nederland een aantal leeggelopen boten in beslag genomen.

De arrestaties houden allemaal verband met een onderzoek naar de inkoop van opblaasbare boten in het Verenigd Koninkrijk en Europa, die vervolgens naar Nederland worden vervoerd. De boten zouden vervolgens worden geleverd aan georganiseerde misdaadgroepen die zich bezig houden met het smokkelen van mensen over het Engelse Kanaal vanuit Noord-Frankrijk en België.

Uitbuiten

,,De georganiseerde misdaadgroepen achter deze smokkel geven niets om veiligheid of het behoud van levens, ze zien migranten gewoon als handelswaar om van te profiteren en uit te buiten”, aldus een woordvoerder van de Engelse autoriteiten. De opgepakte vrouw en de twee mannen in Nederland leverden de opblaasbootjes. ,,Naar onze mening zijn de mensen die de criminelen van boten voorzien, wetende waarvoor ze zullen worden gebruikt, net zo schuldig.”

Een woordvoerder van de Nederlandse marechaussee beaamt dat deze vorm van mensensmokkel levensgevaarlijk is. ,,We hebben al eerder een onderzoek als dit aan de hand gehad en toen is ook gebleken dat verschillende mensen deze oversteek niet hebben overleefd.”