Drie militairen vervolgd na fataal duikongeval op Curaçao

Groenewoud maakte een duik naar 40 meter, waarbij ze melding maakte dat er water in haar masker liep. Even later viel de spraakcommunicatie uit. Daarom werd overgegaan op de communicatie via de seinlein, maar aan het einde van de duiktijd reageerde de duiker niet meer op de signalen via deze lijn.

Drie jaar onderzoek

Gevoelige klap defensie

Het besluit om drie militairen te vervolgen is een gevoelige klap voor defensie. Het is voor het eerst in jaren dat het Openbaar Ministerie militairen vervolgd na een ongeluk met dodelijke afloop bij de krijgsmacht. Dat gebeurde bijvoorbeeld niet na het mortierongeval in Mali waarbij Kevin Roggeveld en Henry Hoving om het leven kwamen. En ook niet na het schietincident in het oefenhuis in Ossendrecht waarbij een commando een collega raakte toen hij door een wand heen schoot. In beide zaken schoot defensie als organisatie tekort.