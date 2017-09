Drie Nederlanders opgepakt in Duitse drugszaak

Hema-klanten: 'Alsof wat je draagt je een jongen of meisje maakt'

18:28 Wie bij Hema dit najaar kinderkleding koopt, vindt geen jongens- of meisjeskleren meer. 'Hema wil graag kinderen in staat stellen te zijn wie ze willen zijn. Van stoere meisjes en lieve jongens tot echte prinsessen en astronauten in de dop', is de visie. Wij vroegen op straat wat consumenten daarvan vinden. ,,Alsof wat je draagt je een jongen of een meisje maakt.''