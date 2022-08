Drie Nederlandse militairen gewond bij schietpartij in VS, één in kritieke toestand

Drie Nederlandse militairen zijn vannacht gewond geraakt bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis. Het gaat om mannen van het Korps Commandotroepen, die daar op training waren. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De andere twee zijn bij kennis en aanspreekbaar, zo laat het ministerie van Defensie weten.

De schietpartij vond plaats voor het hotel waar de commando’s verblijven. Amerikaanse media schrijven dat de drie rond 03.30 uur lokale tijd werden gevonden op straat, vlakbij het Hampton Inn-hotel. Op beelden van lokale media is te zien hoe de omgeving rond het hotel aan de Maryland Street vannacht was afgezet en veel politiewagens in de buurt staan.

Twee van de militairen zouden behoren tot de 108 Commandotroepencompagnie, de derde was in Indianapolis ter ondersteuning. De elitetroepen zijn in de staat Indiana op oefening in een nagemaakt dorp. Daar trainen ze op specifieke situaties, en is meer mogelijk dan in Nederland.

Mogelijk betrokken bij vechtpartij

Het incident gebeurde in hun vrije tijd, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Amerikaanse media zou de lokale politie hebben verklaard dat de drie elders in de stad betrokken waren bij een vechtpartij.

De drie slachtoffers liggen in een ziekenhuis in de buurt. Defensie heeft de familie van de slachtoffers geïnformeerd. Hoeveel andere Nederlandse militairen op dit moment in het hotel en Indianapolis verblijven kan een woordvoerder van Defensie nog niet zeggen.

Nederland laat het onderzoek naar de schietpartij over aan de lokale politie van Indianapolis. Daar is vooralsnog niemand bereikbaar voor extra informatie. Er is nog niemand aangehouden, zo weet het ministerie in Nederland. Bij het Hampton Inn-hotel heeft personeel instructies gekregen niet over het incident te praten.

Meerdere schietpartijen

In Indianapolis is afgelopen dagen met regelmaat geschoten. Afgelopen nacht vielen nog eens twee gewonden bij andere schietpartijen. En vorig weekend vond in het centrum van Indianpolis ook een driedubbele schietpartij plaats. Daarbij kwam één persoon om het leven. Die schietpartij was op zo'n tien minuten rijden van het hotel waar nu de Nederlandse slachtoffers zijn gevallen.

