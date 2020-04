Drie NL Alerts voor zeer grote bosbrand in Brabant, brandweer bewaakte gebied vannacht

Er woedt sinds gistermiddag een zeer grote veenbrand in de Deurnese Peel in het zuidoosten van Brabant. Twaalf brandweerwagens, zes watertanks en een blushelikopter zijn ingezet. De rook is in de wijde omgeving goed te zien en te ruiken, daarom zijn drie NL-Alerts verzonden. Een nabijgelegen verzorgingstehuis is vanwege de rookoverlast ontruimd. Vanwege de harde wind laat het vuur zich moeilijk doven. De brandweer bewaakte 's nachts het gebied en gaat vandaag verder met blussen.

De brand is gisteren rond half acht 's avonds in hevigheid afgenomen, maar hij is nog niet onder controle. De brand woedt in een gebied van 100 hectare. Het gebied dat in brand staat kan toenemen, zolang het vuur niet onder controle is. Daarnaast is het gebied moeilijk begaanbaar voor de bluswagens, wat het blussen extra lastig maakt. ,,De brand in het heidegebied van de Deurnese Peel is lastig om onder controle te krijgen vanwege de wind die de brand aanwakkert”, zegt Hoofdofficier van dienst Wally Paridaans.

Er zijn bij de grote brand nog twee brandhaarden, meldde een woordvoerder van de gemeente maandagavond. ,,Eentje bij het Leegveld. Daar wordt een zogenoemd handcrew-team ingezet, een specialistisch team uit Overijssel. Die gaat met de handmateriaal aan de slag, zoals schoppen. Deze teams komen in het hele land in actie om dit soort branden te bestrijden.”

Er is een tweede brandhaard: ,,Waar het spoorlijntje liep, een verhoogde dijk in het verlengde van de Eikenlaan. Daar is met name de blushelikopter ingezet. Die helpt goed, maar we zien wel dat als deze weg is om water te halen, het vuur weer oplaait.” De blushelikopter is gestopt en terug gevlogen naar de vliegbasis in Gilze Rijen. Het handcrew-team gaat nog tot laat in de avond en mogelijk ook het begin van de nacht door. ,,Daarna zullen brandweer en Staatsbosbeheer het gebied bewaken. Om er in het donker in te gaan, is niet verstandig.”

Voor dinsdagochtend wordt weer de blushelikopter uit Gilze-Rijen aangevraagd, weet de woordvoerder. Het water haalt de chinook van het leger uit De Brink bij Liessel. In de ‘bambi-bucket’. Zo wordt de oranje waterzak die onder de heli hangt, genoemd. Hier past maximaal 10.000 liter water. ,,En we kijken ze of er weer een handcrew-team kan komen. De brand is kleiner geworden en breidt zich niet meer uit. Maar is nog zeker niet uit. De rook wordt minder, stankoverlast is er wel. Het gebied blijft afgezet.”

Bekijk hier beelden vanuit de blusheli. Tekst gaat verder onder video.

Verzorgingstehuis ontruimd

24 bewoners van Zorgboogcentrum Wellenshof in Liessel zijn maandagavond geëvacueerd vanwege de natuurbrand. Ze zijn overgebracht naar een zorgcentrum van stichting Land van Horne aan de Boerhaavestraat in Weert. Dit is gedaan in opdracht van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost.

Volgens een woordvoerder van de Zorgboog is het een lastige klus. Volgens haar hebben tien bewoners corona, of verschijnselen ervan. Die tien blijven volgens de woordvoerder in strikte afzondering van de overige cliënten. Rond 18.00 uur zijn de bewoners middels vier ambulances, vier taxibusjes en twee grote bussen vervoerd.

Volledig scherm Rond 18.00 uur stonden vier ambulances, vier taxibusjes en twee grote bussen opgesteld voor Wellenshof om de bewoners te vervoeren. © Bert Jansen/Harrie Grijseels

Blushelikopter

Er zijn twee brandweerpelotons vanuit brandweer Brabant Zuidoost in het gebied aanwezig met vier tankspuitwagens en twee waterwagens. De politiehelikopter is ingezet om de brand goed in kaart te krijgen. Omstreeks kwart voor acht 's avonds keerde de helikopter terug naar de luchtmachtbasis in Gilze-Rijen om bij te tanken. Daarna vloog hij weer naar het natuurgebied om verder te ondersteunen bij het blussen. De brandweer laat weten dat de blushelikopter een flinke aanwinst is voor hun slagkracht.

NL-Alerts

Er werden maandag drie NL-Alerts verzonden, om mensen in een ruimer gebied te waarschuwen voor de rookoverlast. Dat gebied liep tot aan Eersel en de Belgische grens. De waarschuwing meldde om bij overlast van rook naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De overlast kan langere tijd aanhouden, de brand is nog niet onder controle.

De aanwezige brandweerkorpsen hebben hun coördinatiecentrum ingericht op de parkeerplaats van De Halte op de grens van Deurne en Griendtsveen. ,,Er is een NL Alert verzonden. Enerzijds om mensen te waarschuwen ramen en deuren te sluiten, maar ook om iedereen er op te wijzen uit het gebied weg te blijven”, aldus Paridaans.

Volledig scherm De helikopter die helpt met blussen landde in de achtertuin van Patrick. © Patrick Pennarts

Volledig scherm Een blusheli met Bambi Bucket. © Bert Jansen

Volledig scherm De blusheli met Bambi Bucket. © Bert Jansen

Volledig scherm Grote brand Deurnese Peel © Bert Jansen

Volledig scherm Grote brand Deurnese Peel © Bert Jansen

Volledig scherm Brand Deurnese Peel © Frank Ramaekers

Volledig scherm Brand Deurnese Peel © Bert Jansen

Volledig scherm Brand Deurnese Peel © Bert Jansen

Volledig scherm Brand Deurnese Peel © Frank Ramaekers

Volledig scherm Brand Deurnese Peel vanuit Liessel © René Manders Volledig scherm Brand Deurnese Peel, vanuit Liessel te zien. © ED

Volledig scherm Commandopost Halte © Willie Thijsen Volledig scherm Commandopost Halte © Willie Thijsen

Volledig scherm Commandopost De Halte © Willie Thijsen

Volledig scherm Veel rookontwikkeling bij grote brand in Deurnese Peel © ED

Volledig scherm Brand Deurnese Peel © Willie Thijsen

Volledig scherm Grote brand Deurnese Peel © Bert Jansen

Volledig scherm Grote natuurbrand in Deurnese Peel © .

Volledig scherm Grote natuurbrand in Deurnese Peel © .