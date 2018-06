Twee snelwegen dicht: ANWB verwacht zware vrijdagavondspits

Op de A4 ter hoogte van Roelofarendsveen vloog rond 13.30 uur een tankwagen die olie vervoert in brand. De chauffeur kon zichzelf in veiligheid brengen en de vlammen waren snel geblust, maar volgens een woordvoerder van de brandweer is er sprake van een 'enorm verkeersinfarct'. De snelweg in de richting van Amsterdam was compleet afgesloten, maar inmiddels is de linkerrijbaan vrijgegeven. In de richting van Den Haag staat er een flinke file.