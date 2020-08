Drie verdachten vrijgelaten in zaak doodgeschoten Bas van Wijk

Video Politie alert op mogelijk Project X-feest in Rosmalen, jongeren worden wegge­stuurd uit wijk

23 augustus ROSMALEN - De politie is zaterdagavond ruim aanwezig in de omgeving van de Groote Wielen in Rosmalen. Op sociale media zouden berichten rondgaan waarin mensen worden aangespoord om daar massaal bij elkaar te komen voor een zogeheten Project X-feest. Jongeren die in de wijk zijn worden weggestuurd door agenten.